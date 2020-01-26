В полиции рассказали о ДТП со сбитым насмерть мужчиной в Канищеве

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В субботу, 25 января, на улице Интернациональной
26-летний водитель за рулем Lada Granta двигался с улицы Семчинская в сторону улицы Бирюзова. Он сбил пешехода, переходившего дорогу, по предварительным данным, под запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб.
Проводится проверка.
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