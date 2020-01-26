Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:04, 26 января 2020 245
 0    0

В полиции рассказали о ДТП со сбитым насмерть мужчиной в Канищеве

В полиции рассказали о ДТП со сбитым насмерть мужчиной в Канищеве

В субботу, 25 января, на улице Интернациональной насмерть сбили мужчину 1951 года рождения. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

26-летний водитель за рулем Lada Granta двигался с улицы Семчинская в сторону улицы Бирюзова. Он сбил пешехода, переходившего дорогу, по предварительным данным, под запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб.

Проводится проверка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 317
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 1 993
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 977
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
12:19, 18 января 2020 1 488
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 330
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум