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Утром в субботу, 25 января, на улице Интернациональной насмерть сбили мужчину. По словам очевидцев, Lada наехала на пешехода на перекрестке рядом с ОКБ.
Подробности ДТП уточняются.
Фото
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