В Новомичуринске трое юношей украли со стройки резиновую плитку для спортзала

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Фото: Pixabay.com
В Новомичуринске школьник и два студента украли со стройки резиноввую плитку, чтобы обустроить спортзал в подвале. Об этом сообщает издательство «
Юноши своровали плитку со стройплощадки около школы №3 еще в декабре. Они воспользовались тем, что рабочие ушли на обед и оставили материалы без присмотра.
Заявление в полицию, как отмечает «Пресса», написала «бдительная новомичуринка».
Молодые люди вернули плитку. Уголовное дело в отношении них прекратили, юношей поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
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