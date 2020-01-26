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17:01, 26 января 2020 151
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В Китае из-за коронавируса не хватает костюмов биозащиты — СМИ

В Китае из-за коронавируса не хватает костюмов биозащиты — СМИ

Фото: Pixabay.com

В Китае из-за коронавируса не хватает костюмов биозащиты. Власти планируют закупать их за рубежом, передает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и информатизации Ван Цзянпина.

По словам политика, провинции Хубэй необходимо 100 тысяч комплектов костюмов в сутки (около 3 миллионов ежемесячно). В Китае их могут производить только 40 заводов в 14 провинциях.

«Их общая производственная мощность составляет около 30 тыс. таких костюмов в сутки. После восстановления 40% производства мы можем удовлетворить только половину своих нужд», — заявил Цзянпин.

По последним данным, число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV достигло 2 002 человек. Погибли 56 больных.

Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в КНР.

Симптомы нового коронавируса можно прочитать здесь.


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