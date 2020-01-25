В 25 провинциях Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса

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Фото: Pixabay.com
В 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. На этой территории живут более 1,2 миллиарда человек, передает
Первой наивысший уровень ЧС объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань. Такие же меры объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.
К ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.
По последним данным, в Китае коронавирусом заразились около 1300 человек. Умер 41 больной.
Случаи заражения зафиксировали и в других странах.
Напомним, в конце 2019 года в центральной провинции Китая Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ее возбудитель — коронавирус 2019-nCoV.
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