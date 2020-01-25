Рязанские студенты отправились в 48-й «Звездный поход»

В субботу, 25 января, в День российского студенчества в Рязани стартовал 48-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы, который в 2020 году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сайт регионального правительства.

Участников проекта от имени губернатора Рязанской области Николая Любимова приветствовал зампредседателя правительства региона Роман Петряев.

Митинг по традиции прошел у памятника Герою Советского Союза, национальному Герою Италии Федору Полетаеву. В мероприятии поучаствовали министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководители рязанских вузов, ветераны «звездного движения», участники похода, школьники, почетные гости.

Петряев поздравил студентов и отметил, что «звездников» всегда отличали такие важные качества, как чуткость и неравнодушие, готовность помогать тем, кто в этом нуждается.

«Вы отправитесь по местам боевой и трудовой славы Рязанской области, словом и делом поддержите ветеранов, многодетные и малообеспеченные семьи, воспитанников школ-интернатов. Большое вам за это спасибо. В районах области вас очень ждут, ценят и любят», — сказал зампредседателя правительства.

В составе 14 отрядов РГРТУ, РГУ, РязГМУ, РГАТУ и Рязанского филиала Московского политехнического университета. В период зимних каникул студенты посетят Александро-Невский, Захаровский, Ермишинский, Кадомский, Клепиковский, Милославский, Михайловский, Пителинский, Ряжский, Сасовский, Сараевский, Сапожковский, Скопинский, Старожиловский, Ухоловский районы и город Скопин.

В состав 14 отрядов, сформированных в РГРТУ, РГУ имени Есенина, РязГМУ имени академика Павлова, РГАТУ имени Костычева и Рязанском филиале Московского политехнического университета, вошли 240 человек. Им предстоит посетить почти все районы региона, а также Скопин.

Кроме того, студенты в шестой раз проведут акцию «Линия жизни». Ее участники отправятся в лыжный поход вдоль одного из участков линии фронта в годы Великой Отечественной войны, проходившей через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей. Общая протяженность маршрута составит 120 километров.