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16:41, 25 января 2020 417
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«По-весеннему». В Рязани отметили День студента

«По-весеннему». В Рязани отметили День студента

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 25 января, в Рязани прошли традиционные гулянья, посвященные Дню российского студенчества. Площадкой для мероприятия стал филиал Московского политехнического университета.

Собравшихся поздравил губернатор Николай Любимов. Он пожелал студентам весело, задорно и дружно отметить праздник.

Старт празднику дала «Императрица Елизавета», которую к сцене подвезли на кабриолете. Соревнования среди вузов начались традиционным «Забегом Татьян», в котором победила девушка из академии ФСИН.

В этом году студенты соревновались в прыжках через скакалку и скамейку, дартсе, метании молота и других конкурсах на Лыбедском бульваре.

После этого участников угощали солдатской кашей, горячим чаем и сладостями. Также студенты согревались танцами и устроили настоящий баттл.

Главный судья соревнований Игорь (Тапыч) Потапов отметил, что в первый раз Татьянин день проходит без снега, в дожде и при плюсовой температуре.

«По-весеннему», — отметил Тапыч.

Впервые за всю историю соревнований второй раз подряд обладателем переходящего кубка стал рязанский «Политех».

Завершились гулянья нетрадиционно: вместо сожжения чучела «сессии», его запустили в небо на воздушных шарах.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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