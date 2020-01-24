Рязанка, ставшая самой красивой бабушкой Европы, рассказала об участии в конкурсе

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50-летняя рязанка Екатерина Егина, которую признали самой красивой бабушкой Европы, рассказала об участии в международном конкурсе красоты. Интервью с ней
Женщина отметила, что самой старшей участнице конкурса было 67 лет.
«Были бабушки, которых и бабушками нельзя назвать. Видно, что все эти женщины любят себя и уделяют внимание питанию, здоровью, форме», — рассказала рязанка. Екатерина готовилась к конкурсу несколько месяцев. Она отметила, что ей не пришлось менять привычки, поскольку она регулярно посещает спортзал и следит за собой.
Напомним, Екатерина Егина
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