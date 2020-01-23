Выехавшая на «встречку» фура едва не устроила аварию на Южном

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 23 января, в поселке Южный едва не произошла авария. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «
На кадрах видно, что фура MAN выехала на встречную полосу на улице Щорса и едва не врезалась в легковушку.
Автор поста отметил, что в его машине был ребенок, он сильно испугался.
Видео Дмитрия Кочеткова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские десантники отправятся в лыжный переход, посвященный Великой Победе
|
cледующая новость →Скопинскую администрацию через суд обязали отремонтировать дорогу
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.