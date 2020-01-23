В Ермиши отремонтировали райбольницу

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Фото: Издательство «Пресса»
В Ермиши отремонтировали районную больницу. Работы начали в прошлом году, пишет издательство «
Из регионального бюджета выделили около четырех миллионов рублей, также использовали собственные средства учреждения.
На эти деньги отремонтировали поликлинику и терапевтическое отделение, провели капремонт инженерных коммуникаций, установили новую сантехнику, заменили окна и двери, покрасили стены.
Также отремонтировали помещения приемного покоя, палаты интенсивной терапии, пункта скорой медицинской помощи.
Кроме того, в поликлинике организовали открытую регистратуру и стол выдачи справок открытого типа.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.