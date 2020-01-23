Скопинскую администрацию через суд обязали отремонтировать дорогу

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Скопинскую администрацию обязали отремонтировать дорогу в микрорайоне Октябрьский. Решение вынес райсуд, сообщила его
Истец, которым выступил прокурор, пояснил, что на участке от дома №5 до дома №17 по улице Школьной много ям и выбоин. Он попросил признать ответчика виновным в ненадлежащем содержании проезжей части и обязать его провести ремонт.
Суд удовлетворил требования истца.
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