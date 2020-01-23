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21:03, 23 января 2020 95
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Скопинскую администрацию через суд обязали отремонтировать дорогу

Скопинскую администрацию через суд обязали отремонтировать дорогу

Скопинскую администрацию обязали отремонтировать дорогу в микрорайоне Октябрьский. Решение вынес райсуд, сообщила его пресс-служба.

Истец, которым выступил прокурор, пояснил, что на участке от дома №5 до дома №17 по улице Школьной много ям и выбоин. Он попросил признать ответчика виновным в ненадлежащем содержании проезжей части и обязать его провести ремонт.

Суд удовлетворил требования истца.


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