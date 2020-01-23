Рязанцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ

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В пятницу, 24 января, рязанцам расскажут о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил
Горячая линия будет работать с 12:00 до 15:00. Задать вопросы желающие смогут по телефону 8 (4912) 765-503, на них ответит врач-инфекционист ОКБ имени Семашко Елена Сорока.
Напомним, в январе пять рязанских классов и детсадовскую группу
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.