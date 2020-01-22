В Рязани обсудят обеспечение питанием школьников младших классов по поручению Путина

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В Рязани обсудят обеспечение горячим питанием школьников младших классов. В среду, 22 января, вопрос о готовности областного центра к выполнению поручению президента Владимира Путина поставила заместитель председателя комитета по социальным вопросам гордумы Светлана Ворнакова.
Она поручила мэрии предоставить информацию о готовности школ к предоставлению подобной услуги, а также о планируемом увеличении количества обучающихся, которые будут получать горячее питание.
Сейчас в Рязани бесплатное питание получают учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, инвалиды и школьники без попечения родителей. Это 17% от общего количества учащихся.
Также депутаты намерены получить информацию о готовности МП «Детское питание» организовать питание и его доставку для школьников с первого по четвертый класс.
Отметим, что в 2018-19 учебных годах в Рязани 65 из 68 школ получают питание от муниципального предприятия. В школе-интернат и № 69 имеются свои столовые, в № 174 (для очно-заочного обучения с 7 по 12 классы) питание не организовано.
Напомним, Путин
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