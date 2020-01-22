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19:51, 22 января 2020 220
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Рязанское МЧС получило три пожарных машины с современным оборудованием 1

Рязанское МЧС получило три пожарных машины с современным оборудованием

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани на дежурство заступили три новых пожарно-спасательных автомобиля: автолестница, автоцистерна и специальная машина пенного тушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Все машины оснащены самым современным оборудованием, предназначенным для тушения пожаров и спасения людей.

Отмечается, что автомобиль пенного тушения впервые поступили в рязанское МЧС. Основная область их применения — это тушение пожаров на объектах добычи, переработки, хранения нефти и газа, а также других легковоспламеняющихся веществ.

«Для формирования раствора пенообразователя и подачи воздушно-механической пены на АПТ имеются пеногенераторы ГПС-600, ГПС-2000 или иные аналогичные приборы. Так же могут быть установлены пеноподъемники, переносные пеносмесители, и иная рукавная арматура», — говорится в сообщении.

В среду, 22 января, готовность техники к дежурству проверил начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.

«Выполнение поставленных задач невозможно без современной техники и оборудования, поэтому оснащение современной техникой является приоритетным направлением в МЧС России», — отметил Филиппов.


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