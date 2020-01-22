Рязанское МЧС получило три пожарных машины с современным оборудованием

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязани на дежурство заступили три новых пожарно-спасательных автомобиля: автолестница, автоцистерна и специальная машина пенного тушения. Об этом сообщила
Все машины оснащены самым современным оборудованием, предназначенным для тушения пожаров и спасения людей.
Отмечается, что автомобиль пенного тушения впервые поступили в рязанское МЧС. Основная область их применения — это тушение пожаров на объектах добычи, переработки, хранения нефти и газа, а также других легковоспламеняющихся веществ.
«Для формирования раствора пенообразователя и подачи воздушно-механической пены на АПТ имеются пеногенераторы ГПС-600, ГПС-2000 или иные аналогичные приборы. Так же могут быть установлены пеноподъемники, переносные пеносмесители, и иная рукавная арматура», — говорится в сообщении.
В среду, 22 января, готовность техники к дежурству проверил начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.
«Выполнение поставленных задач невозможно без современной техники и оборудования, поэтому оснащение современной техникой является приоритетным направлением в МЧС России», — отметил Филиппов.
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