Юрий Чайка стал полпредом президента на Северном Кавказе

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Президент России Владимир Путин предложил Юрию Чайке стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе,
«Большое спасибо за доверие, что предложили мне перейти на новый участок работы», — отметил Чайка.
Он также выделил направления, над которым собирается работать в новой должности — это реализация нацпроектов и борьба с терроризмом и экстремизмом.
Напомним, 15 января после послания президента Федеральному собранию правительство России в полном составе
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