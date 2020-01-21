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В Томской области при пожаре погибли 11 человек, еще два человека пострадали,
ЧП произошло во вторник, 21 января, в поселке Причулымский Томской области. Известно, что сгорел деревянный жилой дом.
В доме проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». По предварительным данным, пятеро из них были гражданами Узбекистана.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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