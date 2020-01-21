Названа предварительная причина смертельного пожара в Томской области

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Представитель экстренных служб Томской области назвал РИА Новости предварительную причину пожара, в котором погибли 11 человек. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, передает
По данным источника, в доме загорелся обогреватель.
Напомним, в ночь на вторник, 21 января, в поселке Причулымский Асиновского района
Площадь пожара составила 208 квадратных метров.
Сгоревшее помещение было общежитием, в котором жили 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Фото ГУ МЧС по Томской области
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