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10:55, 21 января 2020 227
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Маршрутки от Семчина до «Олимпийского городка» начнут ездить со среды

Маршрутки от Семчина до «Олимпийского городка» начнут ездить со среды

Со среды, 22 января, в Рязани начнут ездить маршрутки №46. Они проследуют от Семчина («Княжье поле») до «Олимпийского городка», сообщила пресс-служба горадминистрации.

На маршрут выйдут 25 автобусов, протяженность их пути составляет более 20 километров.

Напомним, маршрутки №46 будут ездить через улицы Интернациональную, Октябрьскую, Московское шоссе, улицы Ленина, Свободы, Кальную, Касимовское шоссе, улицу Советской Армии, до Олимпийского городка. В обратном направлении маршрут пройдет через улицы Тимакова и Новоселов.

Ранее новую маршрутку заметили на улице.


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