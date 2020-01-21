Маршрутки от Семчина до «Олимпийского городка» начнут ездить со среды

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Со среды, 22 января, в Рязани начнут ездить маршрутки №46. Они проследуют от Семчина («Княжье поле») до «Олимпийского городка», сообщила
На маршрут выйдут 25 автобусов, протяженность их пути составляет более 20 километров.
Напомним, маршрутки №46
Ранее новую маршрутку
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.