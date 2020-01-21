Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру и следком из-за строительства высоток на месте артезианских скважин в Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность строительства высоток на месте артезианских скважин в Рязани. На пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе
В Рязанском региональном отделении ЛДПР
«Жилищное строительство в зеленых зонах сегодня недопустимо. В городе множество аварийных домов, городские власти должны стимулировать реновацию таких кварталов, а не допускать распродажу последних оставшихся свободными участков земли», — заявили партийцы.
Они выразили опасение, что из-за строительства высоток на месте артезианских скважин уже сданные дома могут обрушиться.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.