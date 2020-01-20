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20:19, 20 января 2020 217
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В рязанском «Водоканале» рассказали, как пытаются избавить воду от «рыбного» запаха

В рязанском «Водоканале» рассказали, как пытаются избавить воду от «рыбного» запаха

Фото: Pixabay.com

В рязанском «Водоканале» рассказали, как пытаются избавить воду от «рыбного» запаха. На зловоние текущей из кранов воды ранее пожаловались жители центра города, Кального и Песочни.

В понедельник, 20 января, начальник химико-бактериологической лаборатории «Водоканала» Наталья Антипова пояснила журналистам телеканала «ТКР», что специфический запах у воды не имеет техногенного характера. Предположительно, он связан с аномальными климатическими условиями этой зимы: уровень воды в Оке сильно упал, кроме того, на реке нет льда.

«Чтобы уменьшить запах воды, который присутствует в настоящий момент, на объекте выполняются следующие технологические мероприятия — увеличена кратность промывки фильтров, идет сброс осадка с отстойников и увеличены дозы реагентов, которые используются для обработки воды», — уточнила Антипова.

Она выразила надежду, что ситуация стабилизируется в ближайший день.

Ранее главный инженер «Водоканала» Юрий Феоктистов рассказал о причинах появления «рыбного» запаха у воды. Он также заверил, что вода не опасна для горожан.


© RZN.info

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