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Фото: Pixabay.com
В рязанском «Водоканале» рассказали, как пытаются избавить воду от «рыбного» запаха. На зловоние текущей из кранов воды ранее
В понедельник, 20 января, начальник химико-бактериологической лаборатории «Водоканала» Наталья Антипова пояснила журналистам телеканала «
«Чтобы уменьшить запах воды, который присутствует в настоящий момент, на объекте выполняются следующие технологические мероприятия — увеличена кратность промывки фильтров, идет сброс осадка с отстойников и увеличены дозы реагентов, которые используются для обработки воды», — уточнила Антипова.
Она выразила надежду, что ситуация стабилизируется в ближайший день.
Ранее главный инженер «Водоканала» Юрий Феоктистов рассказал о
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