Рязанцы ищут родственников солдата Великой Отечественной

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Фото: Pixabay.com
В Кадомском районе ищут родственников красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает телеканал
Поисковая группа местного техникума разыскивает родственников Ивана Григорьевича Бурмистрова. Он родился в 1921 году в селе Кочемирово Кадомского района. Мужчина скончался в госпитале №3002 в Сасове 22 ноября 1941 года. Его похоронили на кладбище в селе Кочемирово.
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