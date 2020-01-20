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16:58, 20 января 2020 87
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Рязанцы ищут родственников солдата Великой Отечественной

Рязанцы ищут родственников солдата Великой Отечественной

Фото: Pixabay.com

В Кадомском районе ищут родственников красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает телеканал ТКР.

Поисковая группа местного техникума разыскивает родственников Ивана Григорьевича Бурмистрова. Он родился в 1921 году в селе Кочемирово Кадомского района. Мужчина скончался в госпитале №3002 в Сасове 22 ноября 1941 года. Его похоронили на кладбище в селе Кочемирово.

Телефоны для связи: +7 (910) 570-34-36 (Любовь Кащеева).


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