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17:31, 20 января 2020 140
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Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который регламентирует количество президентских сроков, об этом со ссылкой на проект закона о поправке в Конституцию сообщают журналисты РИА Новости.

Согласно сопроводительному письму законопроекта, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

Также президентом России может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и «не имеющий и не имевший ранее» иностранного гражданства или вида на жительство либо другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание россиянина на территории иностранного государства.

Напомним, президент во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.

Ранее сообщалось, что Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию.


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