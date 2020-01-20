Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который регламентирует количество президентских сроков, об этом со ссылкой на проект закона о поправке в Конституцию сообщают журналисты
Согласно сопроводительному письму законопроекта, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.
Также президентом России может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и «не имеющий и не имевший ранее» иностранного гражданства или вида на жительство либо другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание россиянина на территории иностранного государства.
Напомним, президент во время послания Федеральному собранию заявил о
Ранее сообщалось, что Кремль наметил
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