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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 20 января, поезд протаранил машину на переезде железной дороги Москва — Рязань. Движение поездов остановили, передает
Авария произошла около 4:45 на пересечении 67 километра железной дороги Москва — Рязань и 10 километра автодороги ММК — Чечевилово. Kia выехала на железнодорожные пути и столкнулась с поездом дальнего следования.
По предварительной информации, погибли водитель и пассажир машины.
На месте работают автоинспекторы.
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