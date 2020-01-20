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8:39, 20 января 2020 229
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Поезд протаранил машину на переезде железной дороги Москва — Рязань

Поезд протаранил машину на переезде железной дороги Москва — Рязань

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 20 января, поезд протаранил машину на переезде железной дороги Москва — Рязань. Движение поездов остановили, передает ТАСС.

Авария произошла около 4:45 на пересечении 67 километра железной дороги Москва — Рязань и 10 километра автодороги ММК — Чечевилово. Kia выехала на железнодорожные пути и столкнулась с поездом дальнего следования.

По предварительной информации, погибли водитель и пассажир машины.

На месте работают автоинспекторы.


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