Рязанская группа выпустила кавер-версию популярной рождественской песни

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Рязанская группа Of Titans and Men выпустила кавер-версию популярной рождественской песни Jingle Bells Rocks. Ролик
Исполнители также поздравили с Новым годом рязанцев и гостей города.
«Поздравляем всех и желаем больше приятных случайностей в 2020 году», — отметили музыканты.
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