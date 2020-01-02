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Под Касимовым легковушка влетела в ограждение, фото с места аварии
ДТП произошло около моста через Оку в Касимовском районе.
«Дорога в этом месте очень скользкая. Будьте аккуратнее», — отметили комментаторы.
Официальной информации пока нет.
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