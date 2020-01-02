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9:53, 2 января 2020 357
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Медики из Тобольска собрали деньги для рязанского журавлиного питомника

Медики из Тобольска собрали деньги для рязанского журавлиного питомника

Медики из Тобольска собрали деньги для питомника редких видов журавлей Окского заповедника.

Врачи областной больницы № 3 начали сдавать на вторичную переработку макулатуру, пластик, картон и батарейки. Каждую неделю около 400 килограммов вторсырья отправляются на переработку. Вырученные средства медики тратят на восстановление дикой природы.

«Приятно осознавать, что мы сделали крошечный вклад для спасения этих удивительных птиц. Каждый человек должен понять, что от его действий зависит многое», — рассказала сотрудник больницы Динара Гумерова.

В декабре медработники перевели на счет Окского государственного заповедника для помощи питомнику редких видов журавлей девять тысяч рублей.


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