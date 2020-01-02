Куда пойти третьего января? Афиша RZN.info

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Мы продолжаем знакомить наших читателей с культурными событиями Рязани на новогодних каникулах. Сегодня мы расскажем, куда можно сходить в пятницу, 3 января. В Библиотеке имени Горького состоится спектакль «
На Лыбедском бульваре возле цирка пройдет гастрономический праздник «
В МКЦ пройдет спектакль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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