А что в кино? «Вторжение», «Кошки» и другие премьеры

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Новогодние каникулы не обходятся без кинопремьер, поэтому настало время познакомить читателей
Российский фантастический фильм «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука является продолжением его же картины «Притяжение» — на этот раз из-за девушки Юли, получившей от инопланетянина сверъестественные способности, Земле угрожает нашествие внеземных цивилизаций.
Легендарный мюзикл Эндрю Ллойда Вебера «Кошки» воплотился на экране с помощью новейших технологий в одноименном фильме режиссера Тома Хупера.
Французская мелодрама «Он и она» режиссера Седрика Клапиша рассказывает о двух молодых людях, живущих в Париже, которые еще ни разу не встретились, и мечтают о большой любви.
Мультипликационная новинка — анимационный фильм «Красные туфельки и семь гномов» из Южной Кореи.
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