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Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 19 января, рязанцы устроили соревнования по метанию новогодних елок. Конкурс проходили в двух видах: деревья кидали «копьем» и «молотом»,
Участники принесли живые елки, которые украшали дома в новогодние праздники. После соревнований деревья отдали на переработку.
Лучший результат показал Иван Золотарев. Он смог забросить елку почти на 20 метров и занял первое место среди мужчин в метании «копьем». Второе место в этой дисциплине у Василия Андрузя, третье — у Дмитрия Храпова. В метании «молотом» победил Максим Чухонин, на втором месте — Федор Доронин, на третьем третьем Евгений Сафошкин.
Среди женщин в обеих номинациях победила Ольга Самойлова. В метании «копьем» второй стала Светлана Токарева, третьей Ирина Золотарева. В стиле «молот» вторая — Анастасия Мазурова, третья — Яна Храпова.
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