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Вечером в воскресенье, 18 января, на Северной окружной произошло несколько ДТП. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам очевидцев, около пешеходного перехода рядом со 2-м Борковским карьером столкнулись «УАЗ» и «ГАЗель». Первая машина перегородила обе полосы, а в образовавшейся пробке произошла еще одна авария.
Подробности уточняются.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка образовалась со стороны Канищева.
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