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8:22, 18 января 2020 262
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Источник в Пощупове вошел в топ-10 самых посещаемых в России

Источник в Пощупове вошел в топ-10 самых посещаемых в России

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Источник в Пощупове вошел в топ-10 самых посещаемых в России. Таковы данные опроса в соцсетях, который проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Рейтинг мест, которые чаще всего посещают паломники, выглядит следующим образом:

  • 1-2. Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области и «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском районе Московской области (22,5%);
  • 3. Озеро священномученика Климента Инкерман в Севастополе (15%);
  • 4. Оптина Пустынь в Калужской области (10%);
  • 5-6. Село Ташла Самарской области и поселок Каложицы Ленинградской области (7,5%);
  • 7-8. Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском и село Солохаул в Сочи (5%);
  • 9-10. Село Пощупово Рязанской области и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске (2,5%).

Стоит отметить, что опрос проводили перед Крещением. Православные отмечают этот праздник в ночь на 19 февраля.

Напомним, для Крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели.


© RZN.info

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