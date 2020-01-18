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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Источник в Пощупове вошел в топ-10 самых посещаемых в России. Таковы данные опроса в соцсетях, который проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Рейтинг мест, которые чаще всего посещают паломники, выглядит следующим образом:
Стоит отметить, что опрос проводили перед Крещением. Православные отмечают этот праздник в ночь на 19 февраля.
Напомним, для Крещенских купаний в Рязанской области
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