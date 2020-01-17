В Рыбновском районе подорожают маршрутки

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В Рыбновском районе подорожает проезд в маршрутках, об этом сообщает портал
В среднем стоимость билета повысится на два рубля. Отмечается, что новые тарифы начнут действовать с понедельника, 20 января. Стоимость проезда по райцентру не изменится — 21 рубль.
Стоимость проезда по маршруту № 241:
Стоимость проезда по маршруту № 130:
Стоимость проезда по маршруту № 144:
Фото Rybnoe.net
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