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10:15, 17 января 2020 146
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В Рыбновском районе подорожают маршрутки

В Рыбновском районе подорожают маршрутки

В Рыбновском районе подорожает проезд в маршрутках, об этом сообщает портал Rybnoe.net.

В среднем стоимость билета повысится на два рубля. Отмечается, что новые тарифы начнут действовать с понедельника, 20 января. Стоимость проезда по райцентру не изменится — 21 рубль.

Стоимость проезда по маршруту № 241:

  • Рязань АВЦ — Рязанский с/х — 26 рублей;
  • Рязань АВЦ — Черемушки — 47 рублей;
  • Рязань АВЦ — Рыбное- 56 рублей;
  • По городу Рыбное — 21 рубль.

Стоимость проезда по маршруту № 130:

  • Рязань АВЦ — Рязанский с/х — 26 рублей;
  • Рязань АВЦ — Ходынинские дворики — 35 рублей;
  • Рязань АВЦ — Зеленинские дворики — 49 рублей;
  • Рязань АВЦ — Высокое- 61 рубль;
  • Рязань АВЦ — Батурино — 78 рублей;
  • Рязань АВЦ — Нагорное- 84 рубля.

Стоимость проезда по маршруту № 144:

  • Рязань — Городище — Перекаль — 21 рубль;
  • Рязань — Ходынино — 24 рубля;
  • Рязань — Рыбное — 35 рублей;
  • Рязань — Баграмово — 48 рублей.

Фото Rybnoe.net


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