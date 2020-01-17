У строящегося спорткомплекса с бассейном в Песочне появилась своя группа в соцсети

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У строящегося спорткомплекса с бассейном в Песочне
«Здесь можно узнать последние новости школы, а также информацию по набору детей в спортивные отделения учреждения», — говорится в сообщении.
Напомним, в спорткомплексе разместят сауну, бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров, а также универсальный спортзал с паркетом площадью 36 на 18 метров для игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола и прочих. ФОК с бассейном
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