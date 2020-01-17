Иркутского депутата оштрафовали за драку в ресторане

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Фото: Pixabay.com
Депутата думы Нижнеудинска Алексея Никонца оштрафовали за драку в ресторане. Он избил другого посетителя,
По версии следствия, в октябре 2019 года депутат несколько раз ударил оппонента по голове. Это попало на записи камер видеонаблюдения.
У пострадавшего зафиксировали челюстно-лицевую травму и другие телесные повреждения.
На Никонца завели дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Судья прекратил уголовное преследование и назначил депутату штраф в 50 тысяч рублей.
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