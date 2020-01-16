В рязанской больнице №4 отремонтировали инфекционное отделение

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В рязанской клинической больнице №4 отремонтировали инфекционное отделение. Работы профинансировали из областного бюджета, сообщил
За месяц в отделении отремонтировали четыре палаты, заменили инженерные коммуникации, установили новые оконные блоки и входные двери, заменили освещение.
В коридорах сделали заливные полы, положили новый линолеум и плинтусы, выровняли и покрасили стены, установили современные радиаторы отопления и трубы, заменили электрооборудование, отремонтировали санитарные комнаты.
Еще в трех помещениях инфекционного отделения, в том числе приемном покое, провели ремонт за счет собственных средств больницы.
В настоящее время отделение полностью готово к приему пациентов.
Напомним, в 2019 году за счет областного бюджета
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