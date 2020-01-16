Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:49, 16 января 2020 179
 0    0

В рязанской больнице №4 отремонтировали инфекционное отделение

В рязанской больнице №4 отремонтировали инфекционное отделение

В рязанской клинической больнице №4 отремонтировали инфекционное отделение. Работы профинансировали из областного бюджета, сообщил сайт регионального минздрава.

За месяц в отделении отремонтировали четыре палаты, заменили инженерные коммуникации, установили новые оконные блоки и входные двери, заменили освещение.

В коридорах сделали заливные полы, положили новый линолеум и плинтусы, выровняли и покрасили стены, установили современные радиаторы отопления и трубы, заменили электрооборудование, отремонтировали санитарные комнаты.

Еще в трех помещениях инфекционного отделения, в том числе приемном покое, провели ремонт за счет собственных средств больницы.

В настоящее время отделение полностью готово к приему пациентов.

Напомним, в 2019 году за счет областного бюджета отремонтировали второй этаж поликлиники больницы №4.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Путин готов к переменам, а вы? Идеи президентского послания, которые могут повлиять на жизнь рязанцев

Путин готов к переменам, а вы? Идеи президентского послания, которые могут повлиять на жизнь рязанцев 1

Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 355
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 162
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 240
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 064
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
21:02, 7 января 2020 1 917
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум