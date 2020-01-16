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14:53, 16 января 2020 102
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Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани предъявили обвинение

Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела о коррупции в муниципальном предприятии «Детское питание» предъявили обвинение. Информация об этом появилась 16 января в анонсе выпуска «Новой газеты».

Отмечается, что обвиняемые знакомятся с материалами дела. Суд над Дворецким, Пашкевичем, Пущиным и Зайкиным состоится в Рязани.

Напомним, вице-мэра задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу. Пашкевича временно отстранили от должности, ему вменяют взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание». Пущин, по версии следствия, участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского МП «Детское питание».


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