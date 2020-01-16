Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани предъявили обвинение

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Фигурантам уголовного дела о коррупции в муниципальном предприятии «Детское питание» предъявили обвинение. Информация об этом появилась 16 января в анонсе выпуска «Новой газеты».
Отмечается, что обвиняемые знакомятся с материалами дела. Суд над Дворецким, Пашкевичем, Пущиным и Зайкиным состоится в Рязани.
Напомним, вице-мэра
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.