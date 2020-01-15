В УМВД прокомментировали аварию с перевернувшейся полицейской «ГАЗелью» около «Атрона»

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В УМВД прокомментировали аварию с перевернувшейся полицейской «ГАЗелью», которая произошла 15 января около «Атрона».
По информации ведомства, в 12:00 полицейская машина ехала на «красный» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В этот момент в нее врезался грузовик, не пропустивший силовиков.
От удара полицейская машина перевернулась. В аварии никто не пострадал.
Напомним, ранее появилось
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