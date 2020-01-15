В центре Рязани перевернулась полицейская «ГАЗель»

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В среду, 15 января, около «Атрона» на улице Ленина произошло ДТП. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам очевидцев, грузовик врезался в полицейскую «ГАЗель», от удара последняя перевернулась.
«Удачно со стороны Ленина ехала машина ГАИ, остановились сразу. Но повалились кинологи страшно, наверняка кто-то сильно пострадал», — рассказала рязанка.
Официальной информации о ДТП и пострадавших пока не поступало.
Фото из группы «Новости Рязань», видео Виктора Козлова
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