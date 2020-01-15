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18:13, 15 января 2020 149
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В рязанской двухэтажке на Совхозной, где при подаче тепла произошел потоп, завелись крысы и покусали пенсионерку

В рязанской двухэтажке на Совхозной, где при подаче тепла произошел потоп, завелись крысы и покусали пенсионерку

В рязанской двухэтажке на улице Совхозной, где в сентябре при подаче тепла залило квартиры, завелись крысы и покусали пенсионерку. Об этом RZN.info рассказала пострадавшая.

По словам 72-летней пенсионерки, живущей в квартире №2 на первом этаже, крысы появились примерно в конце ноября. Пожилая женщина рассказала, что пыталась самостоятельно бороться с грызунами, разложив по жилищу крысиный яд.

Начиная с декабря, крысы трижды нападали на нее. Пенсионерка обращалась в травмпункт. В настоящее время она проходит лечение: на протяжении 90 дней ей предстоит делать уколы.

Рязанка отметила, что об инциденте сообщили в санитарно-эпидемиологическую станцию, и добавила, что «ранее в доме крыс никогда не было».

Напомним, в сентябре 2019 год в доме №5 на улице Совхозной при подаче тепла лопнули трубы на чердаке и двухэтажку заливало на протяжении семи часов. Пострадали шесть из восьми квартир. В администрации города сообщили, что авария произошла из-за изношенности внутридомовых сетей теплоснабжения. Для устранения последствий аварии жильцам порекомендовали обратиться за независимой экспертизой, которая определит виновника. После инцидента «Сервисный центр ЖКХ» отказался от обслуживания дома.


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