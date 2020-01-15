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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В ночь с 18 на 19 января рязанцы встретят Крещение на Ореховом озере. Купание в купели пройдет с 23:00 до 2:00, сообщила
Территорию расчистят, сделают сходни к купели, установят парапеты. Места купаний оборудуют сеном и скамейками, также установят отапливаемые палатки для переодевания. Рязанцам предложат бесплатный горячий чай.
Около купели будут дежурить полицейские, медики и спасатели.
К месту купаний рязанцы смогут добраться на
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