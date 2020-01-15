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13:21, 15 января 2020 168
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В Крещение рязанцы смогут доехать до купели на бесплатном автобусе

В Крещение рязанцы смогут доехать до купели на бесплатном автобусе

В ночь с 18 на 19 января до купели на Ореховом озере пустят два бесплатных автобуса. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Транспорт будет курсировать с 22:00 18 января до 2:00 19 января по маршруту площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Напомним, для личных машин рязанцев подготовят площадку.


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