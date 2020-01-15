В Крещение рязанцы смогут доехать до купели на бесплатном автобусе

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В ночь с 18 на 19 января до
Транспорт будет курсировать с 22:00 18 января до 2:00 19 января по маршруту площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно. С расписанием можно ознакомиться
Напомним, для личных машин рязанцев
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.