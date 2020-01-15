В Крещенскую ночь около Лесопарка ограничат движение транспорта

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В ночь с 18 на 19 января в районе остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк» ограничат движение транспорта. Об этом сообщила
Запрет проезда связан с
Припарковаться рязанцы смогут на первом разворотном круге, где для участников купаний расчистят площадку.
Также добраться к купели можно будет на
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.