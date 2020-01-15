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13:30, 15 января 2020 218
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Апелляцию прокуратуры по уголовному делу ректора РГУ Минаева сняли с рассмотрения 1

Апелляцию прокуратуры по уголовному делу ректора РГУ Минаева сняли с рассмотрения

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Апелляцию прокуратуры по уголовному делу ректора РГУ Андрея Минаева сняли с рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Дело направили в Советский райсуд для устранения некоторых недочетов. После этого материалы вновь поступят в облсуд, где назначат новую дату рассмотрения.

Ранее апелляцию планировали рассмотреть 21 января.

Напомним, 7 ноября в отношении ректора Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой прекратили уголовное дело.

Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ имени Есенина, а также пожертвовав деньги на деятельность вуза.

Однако прокуратура с решением суда не согласилась и потребовала вернуть дело в суд.


© RZN.info

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