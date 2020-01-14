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Фото: Издательство «Пресса»
В Сараях во время расчистки дороги к школе повредили газовую трубу. Этот случай произошел в воскресенье, 12 января, сообщает издательство «
Без газа на несколько часов остались жилые дома одной улицы и школа. За ночь специалисты восстановили газоснабжение.
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