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16:52, 14 января 2020 227
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«Ноев ковчег» попытается получить разрешение на строительство дилерского центра на Московском шоссе

«Ноев ковчег» попытается получить разрешение на строительство дилерского центра на Московском шоссе

«Ноев ковчег» попытается получить разрешение на строительство дилерского центра на Московском шоссе. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.

25 декабря 2019 года компания подала заявление о выдаче разрешения на строительство здания.

О результатах его рассмотрения станет известно на ближайшем суде между мэрией и ООО «Ноев ковчег».

Ранее компания уже подавала заявление на получение разрешения на строительство офисного центра, но позже свое заявление отозвала.

Напомним, мэрия через суд потребовала у ООО «Ноев ковчег» снести самострой на Московском шоссе.

Компания подала ответный иск, в котором просит признать отказ в выдаче разрешения на строительство незаконным.


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