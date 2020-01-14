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«Ноев ковчег» попытается получить разрешение на строительство дилерского центра на Московском шоссе. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
25 декабря 2019 года компания подала заявление о выдаче разрешения на строительство здания.
О результатах его рассмотрения станет известно на ближайшем суде между мэрией и ООО «Ноев ковчег».
Ранее компания уже подавала заявление на получение разрешения на строительство офисного центра, но позже свое заявление отозвала.
Напомним, мэрия через суд потребовала у ООО «Ноев ковчег»
Компания подала ответный иск, в котором просит признать отказ в выдаче разрешения на строительство незаконным.
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