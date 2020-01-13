В Рязани прошел Святочный бал в стиле «Гарри Поттера»

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В субботу, 11 января, в Рязани прошел Святочный бал. Фото с мероприятия
Бал устроили по мотивам серии романов о Гарри Поттере, гости переоделись в костюмы персонажей книг. Мероприятие прошло в здании клуба дворянского собрания.
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