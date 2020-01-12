В ночь на воскресенье к очистке рязанских улиц привлекли более 90 машин

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на воскресенье к очистке рязанских улиц привлекли 93 машины, сообщили на
В ночь на 12 января с городских улиц вывезли 1 тысячу 832 кубических метров снега. На дорогах работали: пескоразбрасыватели, тракторы-щетки, самосвалы, погрузчики и другие машины.
Кроме того, тротуары и остановки посыпают пескосоляной смесью и реагентами.
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