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Рената Литвинова рассказала, как ее сбила машина. В Instagram она подтвердила, что
По словам Литвиновой, ее сбили на пути в салон после пробежки. Актриса уточнила, что была трезвая.
Как отметила Литвинова, с ней все хорошо: врач зашил ей рану на подбородке.
«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», — написала она.
Фото из
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