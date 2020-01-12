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Десять машин пробили колеса в большой яме под Рязанью. Об этом вечером в воскресенье, 12 января, сообщила подписчица группы «
По словам женщины, большая яма образовалась на трассе «М-5» у деревни Каменка Спасского района.
«Там одна и большая (яма — прим. ред.). Меня целиком можно положить и сетку строительную под асфальтом видно», — подтвердил слова женщины другой пользователь.
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