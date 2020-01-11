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19:59, 11 января 2020 131
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В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности 1

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности

В субботу, 11 января, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, потенциальную опасность для жителей региона представляет гололед и налипание мокрого снега.

Такие же погодные условия сложились и в соседних областях — Тамбовской, Тульской, Владимирской Московской.

Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности.


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